Sono 16 i nuovi casi di Covid in Sardegna come riporta l’ultimo bollettino stilato dall’Unità di crisi regionale per un totale di 57.162 dall’inizio della pandemia. Non si registra nessun nuovo decesso lasciando invariato il totale a 1.489. Nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di 3.055 tamponi (1.367.138) che, rapportato al numero di casi, fissa il tasso di positività allo 0,5 per cento. Luci e ombre per quanto riguarda i ricoveri perché diminuiscono quelli in area medica che sono undici in meno rispetto a ieri, per un totale di 42 persone, mentre c’è un nuovo posto letto occupato in terapia intensiva dove i ricoverati sono cinque. Ci sono altre 45 persone guarite (53.296 complessivamente) e sono 2.330 le persone in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la suddivisione dei contagi sul territorio, ancora una volta l’incremento maggiore è stato nella Città metropolitana di Cagliari con otto nuovi contagi che portano il totale dei casi a 14.973. Quattro rispettivamente in provincia di Sassari (17.361 totali) e in quella del Sud Sardegna che ha complessivamente 8.685 contagiati. Nessun nuovo caso nelle province di Nuoro e Oristano ferme rispettivamente a 10.964 e 5.165 casi di coronavirus dall’inizio della pandemia.