Covid, casi in calo nell’Isola del 21% nell’ultima settimana

In Sardegna nella settimana dal 16 al 22 febbraio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.202) ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (meno 21,7 per cento) rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la Fondazione Gimbe, nel suo consueto report settimanale.

L’elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Oristano 1.965, Sud Sardegna 729, Cagliari 649, Sassari 596, Nuoro 509. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (22,7 per cento) e in terapia intensiva (13,2 per cento) da pazienti Covid.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari all’83,8 per cento (media italiana 83 per cento), a cui aggiungere un ulteriore 2,4 per cento (media Italia 2,4 per cento) solo con la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell’ 84 per cento (poco sotto la media italiana che è dell’84,9 per cento). La popolazione tra i 5 e gli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 31,5 per cento (media Italia 28,8 per cento), a cui aggiungere un ulteriore 13,4 per cento (media Italia 7,9 per cento) solo con prima dose.