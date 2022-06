Covid, casi in calo in Sardegna: due vittime, aumentano le persone in isolamento

Tornano a calare i numeri relativi ai contagi da covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano però altri due decessi, due donne di 83 e 91 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

I nuovi casi accertati sono 1.307, ben 106 in meno rispetto alla precedente rilevazione, di cui 1.200 diagnosticati da test antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.556 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati, che scende dal 30 al 28,6 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che rimangono a quota 7, in aumento di una unità invece il numero delle persone ricoverate in area medica, che oggi secondo l’ultima rilevazione sono 91. Balzo in avanti anche per i casi di isolamento domiciliare che complessivamente raggiungono quota 12.936, ben 593 in più rispetto alla precedente statistica.