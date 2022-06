Covid, casi in calo in Sardegna: ancora quattro vittime

Calano i numeri relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna, ma purtroppo si registrano ancora quattro vittime.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso sono stati accertati 827 nuovi casi, ben 264 in meno rispetto alla precedente rilevazione, di cui 728 diagnosticati da test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.296 tamponi per un tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati, che sale dal 18,4 al 19,2 per cento.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, uno in meno rispetto alla precedente statistica. Aumentano di due unità i ricoveri in area medica che si fermano a quota 90. Diminuisco ulteriormente i numeri delle persone attualmente in isolamento domiciliare che in tutto sono 11.153, ben 458 in meno rispetto alla precedente rilevazione.

Come detto anche oggi si registrano quattro vittime. Si tratta di due uomini di 70, 75 anni e due di 85 residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari, nella provincia di Nuoro e nella provincia di Sassari.