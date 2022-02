Covid, calano i nuovi casi: sono 1.233. Ma ci sono otto decessi

Leggero calo di nuovi casi di Covid-19 nell’Isola. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 1.223 ulteriori positivi, (di cui 949 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.748 tamponi. Ci sono però otto decessi: un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; tre donne di 72, 77 e 92 anni e tre uomini di 59, 85 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari e un decesso nella provincia di Nuoro.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (2 in più rispetto a ieri). Calano quelli in area medica: sono 346, due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. In isolamento domiciliare ci sono 32.444 persone (con un calo di 1.041).