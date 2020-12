Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale i nuovi casi positivi in sardegna sono “solo” 293. Il numero è sempre elevato, ma è in calo rispetto agli ultimi giorni quando i bollettini segnalavano quasi sempre più di 400 casi, con picchi sopra i 500. Il bilancio quotidiano si riferisce all’esame di 4.571 tamponi effettuati, ma nell’isola si registrano altri sette decessi di persone positive al Covid: tre uomini e quattro donne tra i 57 e i 93 anni. Cinque erano residenti nella Città metropolitana di Cagliari e gli altri due nel Nord Sardegna. Con un incremento di nove nuovi ricoveri sale a 616 il numero pazienti positivi ricoverati in ospedale nei vari reparto mentre è di 64 il totale dei posti occupati nelle terapie intensive, 3 in meno rispetto all’aggiornameto di ieri. Sono 178 i pazienti guariti a cui si sommano altri 98 guariti clinicamente.

L’incremento maggiore di nuovi positivi arriva della Città metropolitana di Cagliari con 153 nuovi casi registrati, 92 sono nel Nord Sardegna, 33 nel Sud Sardegna, 14 nell’Oristanese e un caso nel Nuorese.