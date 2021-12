Covid, aumentano ancora i contagi: 189 positivi e un decesso

Aumentano i casi di Covid in Sardegna dove nelle ultime ventiquattro ore ci sono 189 nuovi contagi, riscontrati sulla base di 2.745 persone testate. Sono stati processati in totale 11.290 tamponi, tra molecolari e antigenici. Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva che sono 13, ossia uno in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre aumenta il numero di quelle in area medica che sono 73, uno in più rispetto a ieri.

Si regista anche un nuovo decesso: si tratta di una donna di 72 anni residente nella provincia di Oristano. I casi di isolamento domiciliare sono 2.795, ossia 107 in più rispetto al penultimo aggiornamento.