Covid, aumentano ancora i casi nell’Isola: sono 200

C’è un nuovo aumento di casi di Covid-19 in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 200 ulteriori positivi, sulla base di 1.366 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4265 tamponi. Fortunatamente non si registrano ulteriori decessi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( 1 in più di ieri), mentre quelli in area medica sono 93 (con un calo di tre unità). I casi di isolamento domiciliare aumentano: sono 3.298, 93 in più rispetto all’ultimo aggiornamento.