Centottanta dosi di vaccino per iniziare la battaglia contro il virus che da febbraio del 2020 ha rivoluzionato il mondo. Comincia oggi anche in Sardegna la campagna vaccinale, precisamente all’ospedale Brotzu di Cagliari dove questa mattina i militari della Brigata Sassari hanno consegnato le scatole di medicinali al personale sanitario.

Il vaccino Pfizer-BionTech è arrivato ieri nell’Isola grazie a un volo dell’Aeronautica. Dopo che i convogli hanno varcato la frontiera italiana, le scorte sono state trasportate all’istituto Spallanzani di Roma e da lì sono state portate all’aeroporto militare di Pratica di mare le fiale destinate alle zone più lontane come la Sardegna. Poi a Elmas e questa mattina c’è stato l’ultimo passaggio verso l’ospedale Brotzu di Cagliari per il cosiddetto Vaccine Day. Le prime 180 dosi di siero sono destinate al personale sanitario, si tratta di una prima dotazione simbolica per le celebrare il 27 dicembre l’inizio della vaccinazione: le prime fiale sono riservate a un medico e un’infermiera.

