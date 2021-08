“Abbiate fiducia e vaccinatevi, facciamolo per noi, per amore dei nostri cari e per dovere verso il prossimo. Milioni di persone l’hanno già fatto e stanno bene, io stesso e la mia famiglia siamo vaccinati così come i medici e gli scienziati che ogni giorno ci invitano a farlo. Nessun mistero e nessun complotto, solo scienza e fiducia nella medicina”. È l’appello lanciato dal sindaco di Samassi, Enrico Pusceddu. Un invito accorato perché il Covid non ha risparmiato il paese.

“Abbiamo trascorso un anno mezzo terribile, fatto di sacrifici, privazioni dolore e paura. Tanti compaesani, più di quelli che s’immaginano, hanno toccato con mano cosa significhi risultare positivi al Covid-19, l’isolamento, l’allontanamento dai propri cari, la terribile degenza in ospedale, le preghiere per la paura di non farcela e nei casi più gravi le lacrime per un familiare che non si è potuto riabbracciare neanche nell’ultimo saluto”.

Un’opportunità da non perdere, secondo il primo cittadino: “A Samassi abbiamo la grande opportunità d’essere vaccinati in pochissimo tempo, nel nostro Comune, senza lunghe file e direttamente dai nostri medici di famiglia che ci conoscono, che esaminano approfonditamente la nostra situazione sanitaria e che solo se ci sono le necessarie condizioni di sicurezza per ogni singolo paziente autorizzano la vaccinazione”. Quindi l’appello: “Mettiamo da parte timori e titubanze, vaccinarsi non è solo una grande opportunità, ma anche un dovere e un enorme privilegio, sfruttiamolo per il bene di tutti noi”.