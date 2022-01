Covid, ancora 1080 nuovi casi: crescono i ricoveri in ospedale

Rimangono ancora alti i numeri relativi al coronavirus in Sardegna. Oggi dopo il picco di oltre 1.500 casi di ieri, i numeri superano ancora la quota mille e raggiungo i 1.080, sulla base di 5.000 persone testate.

Complessivamente sono state processati, tra molecolari e antigenici, 22646 tamponi. Il tasso di positività, cioè il rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti, è del 4,7 per cento.

Crescono, anche se di poche unità, le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva che oggi raggiungono quota 25, tre in più rispetto all’ultima rilevazione.

In salita anche i numeri delle persone ricoverate in area medica. Oggi sono 188, otto in più rispetto all’ultima statistica.

Continuano a salire anche i numeri relativi alle persone che attualmente si trovano in isolamento domiciliare, passate dai 13.533 di ieri ai 14.321 di oggi con un più 788.

Fortunatamente non si registrano nuovi decessi.