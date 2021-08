Ancora cinque decessi da Covid in Sardegna, dopo gli otto di ieri. Quanto ai nuovi casi, sono 429 quelli registrati nelle ultime 24 ore sulla base di 3.542 persone testate. In totale sono stati eseguiti 7.033 test, tra tamponi molecolari e test antigenici, ciò che corrisponde a un tasso di positività del 6,09 per cento.

Le vittime di cui si conosce l’identità sono due uomini, di 57 e 78 anni residenti nella provincia di Sassari, e due donne, di 55 e 62 rispettivamente, che vivevano nella Provincia del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari. Sulla quinta vittima si sa soltanto che abitava nella provincia di Nuoro.

Stabile il numero dei ricoveri in terapia intensiva, 18 in tutto. Proprio le Rianimazioni degli ospedali sardi sono tornate a riempirsi di pazidenti Covid, superando la soglia del 10 per cento. Tuttavia per essere declassati in zona gialla anche nei reparti Covid ‘ordinari’ va superata la soglia che è del 15 per cento. I ricoveri nella cosiddetta area medica sono sette in più nel giro di 24 ore, per un totale di 165 persone. Infine gli isolamenti domiciliari: in Sardegna si contano 7.199 obblighi di quarantena.