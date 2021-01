Dall’esame di 2.431 tamponi sono emersi altri 231 casi positivi in Sardegna. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche 8 positivi tra i decessi delle ultime 24 ore. Sono invece 517 (dieci in più rispetto ai dati forniti ieri) i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi , mentre sono 48 (uno in più) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.692. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 189 pazienti guariti e altri 372 guariti clinicamente. Per quanto riguarda la diffusione territoriale dei nuovi casi registrati dalla Regione, spicca il Cagliaritano con 88 contagi, seguito dal Nord Sardegna con 69, il Nuorese con 35, l’Oristanese con 24 e il Sud Sardegna con 15 casi.