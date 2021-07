Salgono a 60.315 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si rilevano 209 nuovi contagi (dopo il picco record dei 324 contagi di ieri, 25 luglio) e nessuna vittima (1.497 in totale). In aumento i ricoveri ospedalieri: con 11 nuovi ingressi sono 64 in totale i pazienti nei vari reparti, mentre restano 10 i posti letto occupati nelle varie terapie intensive dell’Isola. Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare, un numero in costante aumento nelle ultime settimane quando il numero di contagi è tornato a salire, costringendo sempre più persone a dover restare chiuse in casa per rispettare la quarantena in piena estate.