Covid, altre quattro vittime: aumentano casi e ricoveri

Sono 768 i nuovi positivi registrati in Sardegna con l’esame dei tamponi molecolari, ai quali si sommano altri 1.807 emersi dai controlli coi test rapidi per un totale di 2.575 nuovi casi (ieri erano stati 2.365). Anche dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale risultano altre vittime, quattro in totale: due che abitavano nel Nuorese, un 82enne del Sud Sardegna e un 86enne dell’Oristanese. Il totale di pazienti positivi ricoverati nei vari reparti è di 413, con un incremento di dieci posti letto occupati in più rispetto a ieri mentre si è liberato un posto letto nelle varie terapie intensive dell’Isola che adesso accolgono 29 persone. L’ondata di nuovi contagi porta altre 1.011 persone alle limitazioni dell’isolamento domiciliare per un totale di 15.056 sardi chiusi in casa.