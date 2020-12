Ci sono altri otto decessi in Sardegna di persone positive al Covid. Il dato emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale che segnala un incremento di 366 casi, che risultano dall’esame di 2.639 (ieri erano stati 263 positivi su 4.571 test). Arrivano buone notizie sul fronte dei ricoveri con tre soli pazienti in più nei vari reparti ospedalieri, per un totale di 619, e nessun nuovo posto occupato nelle terapie intensive dove restano 64 persone. Numeri buoni anche per chi ne sta uscendo fuori: si contano 169 pazienti guariti e altri 105 guariti clinicamente. Continua ad essere la Città metropolitana di Cagliari la zona dove in questi giorni si stanno registrando più casi (139 oggi), seguita da Nord Sardegna (75), Nuorese (76), Sud Sardegna (61) e Oristanese (15).