Ci sono altri due morti positivi al coronavirus in Sardegna. Si tratta di un 79enne del Sud Sardegna deceduto oggi in ospedale a Cagliari e di una 62enne del Sassarese morta a Nuoro. Il decesso della donna è stato inserito oggi nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, ma risale al 21 settembre: giorno in cui si erano registrate altre due vittime in Sardegna. Sale così a 145 il bilancio complessivo. Sono in costante aumento anche i casi e i pazienti ricoverati. Oggi sono stati registrati altri 49 positivi, 32 rilevati attraverso attività di screening e 17 da sospetto diagnostico, in seguito all’esame di 2.169 tamponi. Altri quattro pazienti sono stati ricoverati, per un totale di 100 che si sommano ai 21 che si trovano in terapia intensiva. Sono 25 i pazienti guariti e altri 7 sono considerati guariti clinicamente mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.624.

Anche dall’ultimo bilancio emerge che i nuovi casi positivi sono distribuiti in tutte le zone dell’Isola: sono 14 per ogni zona i nuovi casi registrati nel Sassarese (1.903 in tutto), nel Cagliaritano (550) e nel Nuorese (374) mentre sono 4 quelli nell’Oristanese (242) e 3 nel Sud Sardegna (336 in totale).