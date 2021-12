Covid alle medie di Villaputzu: scuole chiuse e screening

Contagi in aumento a Villaputzu dove, a seguito di alcuni casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole medie del paese, per due giorni le lezioni si stanno svolgendo in Dad e per oggi è stato organizzato una screening di massa gratuito. Rimandata anche la prima data, prevista per mercoledì 8 dicembre, dei mercatini di Natale. Oggi dunque, dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 17, i tamponi molecolari nella palestra delle scuole elementari. “Le singole persone alle quali è già stato comunicato un provvedimento ufficiale individuale (escluse quindi le classi scolastiche) di quarantena da parte dell’Ats – precisa il sindaco, Sandro Porcu – non potranno effettuare il tampone nella modalità descritta ma dovranno attendere specifiche indicazioni da parte dell’Ats”.