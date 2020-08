Le Asl di tutta Italia si sono mobilitate per tracciare i circa 3mila clienti che hanno frequentato nelle prime settimane di agosto il Billionaire a Porto Cervo. Ma in molti, riferiscono diversi quotidiani tra cui Il Messaggero e Il Fatto Quotidiano, hanno lasciato dei dati falsi all’entrata. Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri annuncia l’apertura di un’inchiesta.

“Rimango atterrito dal fatto che al Billionare siano stati dati numeri e generalità falsi. Significa non avere la testa rivolta agli altri. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano trovati in altro modo, magari con la carta di credito. La Procura aprirà un’inchiesta su questo”.

Il viceministro Sileri ha parlato così a radio Cusano Campus che ha diffuso il testo. “Purtroppo si è proceduto con la circolare e quindi con la chiusura. Io non avrei scritto un orario per il virus perché se c’è un assembramento c’è a qualsiasi ora. La chiusura è stato un atto dovuto”.

Come riporta anche Il Corriere della Sera l’elenco delle persone che hanno frequentato il locale di Flavio Briatore tra il primo e il 17 agosto starebbe arrivando nelle mani di Marcello Acciaro, responsabile dell’unità anti Covid del Nord Sardegna, si parte da lì, anche se molti dei nomi sarebbero falsi e chi ha frequentato il Billionaire sta sfuggendo al tracciamento.

Quello del locale della Costa Smeralda è uno dei focolai che preoccupa di più, proprio per la difficoltà di rintracciare i i clienti. Secondo i dati ufficiali della Regione ieri erano 2 i ricoverati a Sassari in rianimazione, 53 nuovi positivi, 41 della provincia di Sassari, e 14 ricoverati nei reparti di malattie infettive, alcuni con gravi problemi respiratori, quasi tutti dalle località costiere della Gallura.

A questi, come riporta il Corsera, si devono aggiungere i turisti che hanno lasciato la Sardegna e sono stati trovati positivi al ritorno a casa. Sono 144 fra Lazio, Campania, Emilia-Romagna e Toscana. “Circa cento, ma è solo una stima, quelli di Lombardia, Piemonte e Veneto, dal momento che le tre Regioni non forniscono i dati dei residenti positivi di ritorno dalla Sardegna. I turisti positivi ripartiti dall’isola sarebbero più di 300, ben oltre il 20 per cento dei 1.367 contagiati ieri in Italia”.