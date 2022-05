Covid, 893 nuovi casi nell’Isola e una persona morta

Sono 893 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna, come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 726 sono stati diagnosticati attraverso il tampone antigenico, mentre sono 2.302 complessivamente i test effettuati, che comprendono anche i molecolari.

Diminuisce il numero di persone ricoverate sia in area medica che in terapia intensiva: nel primo caso sono 302 i pazienti, ossia sei in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre sono 11 i posti letto occupati in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle ultime ventiquattro ore. Aumenta di 170 unità, però, il numero di positivi che si trovano in isolamento domiciliare: sono, infatti, 29.304 le persone sottoposte a questo regime.

C’è anche una persona morta e si tratta di una donna di 90 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.