Sono 76 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il consueto aggiornamento emanato dall’Unità di crisi regionale. Sono state testate 1.714 persone e processati in totale 2.142 test fra molecolari e antigenici. Si registrano anche tre decessi: si tratta di un un uomo di 61 anni e un donna di 89 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 90 anni residente nella provincia del Sud Sardegna. Aumenta il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che sono 25, una in più rispetto al penultimo aggiornamento, mentre diminuiscono sono dodici in meno quelle ricoverate in area medica che scendono a quota 208. Sono, invece, 5.007 i casi di isolamento domiciliare (184 in meno rispetto a ieri).