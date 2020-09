Sono 66 i nuovi casi di positività segnalati in Sardegna dall’Unità di crisi regionale, ma è più alto del solito il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 2.252. Dagli ultimi dati emerge anche che sta aumentando il numero di persone ricoverate in ospedale, ci sono altri sei pazienti per un totale di 41 e restano sei quelli in terapia intensiva. Sessanta dei nuovi casi riscontrati sono legati a controlli mirati con le attività di screening e sei quelli scoperti dopo sospetto diagnostico. Col picco di queste ore sale a 143.293 il numero complessivo di tamponi effettuati metnre sono 963 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Anche dall’ultimo aggiornamento si vede che la diffusione dei nuovi casi di positività riguarda tutta quanta la Sardegna perché l’incremento interessa le cinque aree in cui vengono raccolti i dati. Su un totale di 2.421 contagi accertati sono 1.470 (+36) quelli nel Nord Sardegna, 431 (+8) nella Città Metropolitana di Cagliari, 251 (+8) nel Sud Sardegna, 181 (+5) nel Nuorese e 88 (+9) nell’Oristanese.