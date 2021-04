Sono 502 i nuovi casi di Covid in Sardegna (50.245 in totale) dove nelle ultime ventiquattro ore si registrano altre otto vittime che porta il totale a 1.293 dall’inizio della pandemia. L’ultimo aggiornamento riporta anche l’incremento di 5.350 tamponi che, rapportati al numero dei contagi, evidenzia come il tasso di positività sia al 9,3 per cento. Complessivamente i tamponi fatti in Sardegna sono 1.109.115. In aumento anche il numero delle persone ricoverate in reparti non intensivi che con ulteriori dieci posti letto occupati arrivano a 350. Sono 57, invece le persone in terapia intensiva con un aumento di un ricovero nelle ultime ventiquattro ore.

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.273 e ci sono 180 nuovi guariti i guariti per un totale di 31.272. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, crescono di 167 i casi nella Città metropolitana di Cagliari (12.882 in totale), seguita dalla provincia di Nuoro che ha fatto registrare un aumento di 116 casi per un totale di 9.955. Sono, invece, 98 i nuovi positivi in provincia di Sassari (15.408 totali), ottantacinque nel Sud Sardegna (7.641 complessivi) e 36 ulteriori contagi a Oristano dove il totale delle persone colpite dal virus è di 4.359.