Nuovo picco di contagi in Sardegna, secondo l’ultimo rilevamento dell’Unità di crisi regionale nelle ultime 24 ore si sono registrati 435 nuovi casi su 3.105 persone che sono state testate. Ci sono anche altre due vittime: una donna di 85 anni del Sud Sardegna e un uomo 79enne residente nella Città metropolitana di Cagliari. Si registrano dieci nuovi pazienti positivi ricoverati nella cosiddetta “area medica“, che secondo l’Agenas sono i reparti di Malattie infettive, Medicina generale e Pneumologia: qui il totale sale a 129 e questo aggiornamento porterà un incremento della percentuale di occupazione che fino a ieri era del 7% con la soglia critica prevista al 15. Resta invariato il numero di pazienti nelle varie terapie intensive dell’Isola con 22 posti occupati che rappresentano l’11% del totale, e la Sardegna è già un punto sopra la soglia critica del 10. Rispetto a ieri ci sono 205 persone in più in isolamento domiciliare e vuol dire che in Sardegna ce ne sono 6.856 chiuse in casa in questa torrida metà di agosto.