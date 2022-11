Covid: 4 Regioni a rischio moderato. C’è anche la Sardegna

L’Istituto superiore di sanità del ministero della Salute ha segnalato questa settimana quattro Regioni a rischio moderato. Oltre alla Basilicata, alla Calabria e alla Puglia c’è anche la Sardegna. Così l’Iss durante il consueto monitoraggio sull’andamento del Covid.

La situazione in Sardegna è la seguente: sei vittime ma contagi in calo nelle ultime 24 ore, dove si registrano 695 ulteriori casi positivi (- 361), di cui 628 diagnosticati con test antigenico. Il tasso di positività è del 22,1 per cento. Stabile, invece, sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6, sia quello dei ricoverati in area medica, in tutto 93. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.921 (+ 32).

Le vittime sono una donna di 100 anni e un uomo di 61, residenti nella provincia del Sud Sardegna; due uomini di 80 e 91 anni, residenti in provincia di Nuoro; una donna e un uomo di 88 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e in provincia di Sassari.