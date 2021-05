Continua a scemare la diffusione del coronavirus in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 30 nuovi casi emersi dall’esame di 1.062 tamponi, un rapporto che significa un tasso di positività pari al 2,8%. Si registra ancora una vittima mentre si sono liberati quattro posti e restano 141 persone positive ricoverate nei vari reparti che si sommano ai 14 (dato invariato) pazienti delle terapie intensive. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.629 e i guariti sono 48. Per quanto riguarda la distribuzione territriale dei nuovi casi, 13 arrivano dal Cagliaritano, 9 dal Nord Sardegna e 8 dal Nuorese. Nell’ultimo aggiornamento non risultanto nuovi contagi nel Sud Sardegna e nell’Oristanese.