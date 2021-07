Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Sardegna dove nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 285 nuovi contagi, contro i 261 del precedente bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Dall’inizio della pandemia sono così 59.782 le persone contagiate. L’incremento dei tamponi è di 4263 test, numero che rapportato alla quota dei contagiati fissa il tasso di positività al 6,6 per cento. Non si registrano nuovi decessi fermi a 1.496 persone morte a causa del virus, mentre aumenta il numero delle persone ricoverate sia in area medica sia in terapia intensiva.

Nel primo caso c’è un ricovero in più per un totale di 52 posti occupati, mentre cresce di tre unità e passa da 6 a nove il numero di persone in terapia intensiva. Sono complessivamente 2.947 le persone in isolamento domiciliare mentre ci sono ulteriori sedici persone guarite.