Covid: 250 nuovi casi nell’Isola, aumentano anche i ricoveri

Era dai primi di settembre, quando stava scemando la terza ondata, che in Sardegna non si registrava un numero di contagi così alto: nelle ultime 24 ore sono emersi 250 casi. I dati sono emersi dai test su 3.706 mentre ieri erano stati 162 su 3.118 controlli. Non ci sono state vittime, ma si registra un’impennata dei ricoveri: 23 in più rispetto all’aggiornamento di ieri. In questo momento in Sardegna ci sono 8 pazienti ricoverati nelle terapie intensive (due in più) e 109 negli altri reparti di area medica: 21 in più. È aumentato anche il numero di persone costretto a stare chiuso in casa a ridosso dalle feste di fine anno: sono 3.344.