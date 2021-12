Covid, 222 nuovi casi e un decesso. In terapia intensiva 11 pazienti

Ci sono 222 nuovi casi di Covid-19 in Sardegna, sulla base di 2.652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.225 tamponi. Si registra anche il decesso di un uomo di 56 anni residente nella provincia di Nuoro.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva attualmente sono 11 (uno in più di ieri), mentre quelli in area medica sono 116, con un leggero calo (due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Aumentano invece i casi di isolamento domiciliare: 3.942, 146 in più di ieri.