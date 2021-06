Sono 22 i nuovi casi di Covid segnalati dall’Unità di crisi regionale con l’aggiornamento del 15 giugno. Il dato emerge dall’esame di 2.749 tamponi. Non si registrano nuove vittime e sono dieci i positivi che hanno lasciato i posti letto dei vari reparti ospedalieri dove sono ricoverati in 73 e resta invariato il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive: 6 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.788 e i nuovi guariti sono 127. Per quanrto riguarda la distribuzione territoriale del nuovi contagi registrati nell’Isola, 7 sono nel Sud Sardegna, altrettanti nel Nord Sardegna, 6 nel Nuorese e due nel Cagliaritano mentre non risultano nuovi casi nell’Oristanese.