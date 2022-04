Covid, 2.028 nuovi casi nell’Isola e tre persone morte

Sono 2.028 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 1.737 sono emersi attraverso il controllo con il test antigenico, mentre sono 9.858 i tamponi processati complessivamente, in cui rientrano anche quelli molecolari.

Diminuisce il numero di persone ricoverate in terapia intensiva che sono dodici, ossia uno in meno rispetto al penultimo aggiornamento, mentre rimane invariato il dato relativo ai posti letto occupati in area medica che sono 316. Diminuisce di 678 persone il numero di chi si trova in isolamento domiciliare per un totale di 28.879 positivi sottoposti a questo regime.

Tre le persone morte: si tratta di una donna di 88 anni residente in provincia di Nuoro, una novantaquattrenne residente in provincia di Oristano e una di 97 anni residente nella provincia del Sud Sardegna.