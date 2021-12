Covid, 199 nuovi casi nell’Isola. Cresce ancora il numero dei contagi

Continuano a crescere i casi di coronavirus in Sardegna. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 199 nuovi contagi, sulla base di 3.399 persone testate. Sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 10.021 tamponi.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda il numero di persone ricoverate in terapia intensiva che sono 13, mentre diminuiscono i degenti in area medica che sono 72, ossia uno in meno rispetto al penultimo aggiornamento. Aumentano di 122 persone i casi di isolamento domiciliare (2.917 totali) mentre non si registra nessun decesso.