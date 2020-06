La Sardegna registra un’altra giornata in cui non c’è stato nemmeno un nuovo caso positivo. I dati elaborati dall’Unità di crisi regionale e riportati nell’ultimo aggiornamento sono fermi a 1.357 persone colpite da coronavirus da quando è iniziata la pandemia. A questo si aggiunge che anche il numero delle vittime è invariato che sono state 131 complessivamente. In totale, in Sardegna sono stati effettuati 58.605 test, mentre diminuiscono i pazienti ricoverati che sono 13 di cui uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 133: il totale dei pazienti guariti è di 1.007 persone, cinque in più rispetto all’ultimo aggiornamento ai quali si aggiungono altri 73 guariti clinicamente. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, sono 870 i casi di Sassari, 252 nella Città metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 79 a Nuoro e 59 a Oristano.