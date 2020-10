La corsa del Coronavirus non dà segni di rallentamento. Nella giornata di oggi l’Unità di crisi regionale segnala 63 nuovi casi di contagi in Sardegna scoperti dall’esecuzione di 2.319 tamponi. Prosegue anche la conta dei morti, 157 dall’inizio dell’emergenza: oggi una donna residente in provincia di Sassari, e ricoverata in terapia intensiva perché contagiata dal Covid-19, è deceduta.

In generale la situazione negli ospedali vede 125 pazienti ricoverati (+9 rispetto al dato di ieri), 19 sono invece quelli più gravi assistiti nelle terapie intensive. D’altro canto conforta il numero dei guariti: quelli segnalati oggi sono 48 che si sommano ai 1.865 totali. Altri 33 sono stati dichiarati guariti clinicamente. Rimangono in isolamento domiciliare 2.181 persone.

Sul territorio, dei 4.380 casi positivi complessivamente accertati, 669 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 485 (+6) nel Sud Sardegna, 342 (+7) a Oristano, 666 (+18) a Nuoro, 2.218 (+13) a Sassari.