Nessun nuovo contagio e una vittima nelle ultime 24 ore in Sardegna. È questa la sintesi del nuovo bollettino sanitario diffuso dall’Unità di crisi. I contagiati restano 1.356, mentre sale a 128 il numero dei decessi. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 48.189 test, ovvero 1.394 più di ieri.

I pazienti ricoverati sono in tutto 64, che corrispondono a dodici in meno rispetto a ieri. In calo anche gli ospedalizzati in terapia intensiva: oggi sono sei contro i 12 di ieri. Ammontano a 242 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 837 pazienti guariti (+10 rispetto al dato precedente), più altri 85 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.356 casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 872 a Sassari.