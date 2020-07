C’è una nuova vittima di coronavirus in Sardegna: si tratta di una donna di 90 anni del nuorese. Così recita il consueto bollettino quotidiano emanato dell’Unità di crisi regionale in cui si riporta il numero complessivo delle vittime isolane che sono in tutto 135 dall’inizio dell’emergenza. Non si registrano, invece, nuovi casi di persone positive per il secondo giorno consecutivo che sono in totale 1.386, e non 1.388 come nel penultimo bollettino per effetto della revisione del dato riferito al territorio di Sassari. Diminuiscono le persone ricoverate in ospedale che sono in tutto cinque, nessuna delle quali è in terapia intensiva, mentre sono dieci le persone in isolamento domiciliari. Aumenta il numero dei casi positivi guariti che sono in tutto 1.233, uno in più rispetto al penultimo aggiornamento, ai quali si aggiungono altri tre guariti clinicamente. Infine il numero dei tamponi che sono stati in totale 103.468.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, Sassari dopo la revisione scende a 882 casi, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari con 252 positivi. Poi ci sono Sud Sardegna (102), Nuoro (82) e Oristano con 61 casi.