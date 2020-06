Si registra un nuovo caso di coronavirus in Sardegna dove, dall’inizio della pandemia, il totale è di 1.367 persone contagiate. L’ultimo aggiornamento fatto dall’Unità di crisi regionale riporta un contagio in provincia di Nuoro. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto, mentre diminuisce il numero di persone ricoverate che da undici passano a dieci: nessuno di questi è in terapia intensiva, mentre 21 persone sono in isolamento domiciliare. Ci sono due guariti in più rispetto all’ultimo aggiornamento per un totale di 1.186 pazienti più altri 18 guariti clinicamente.

Per quanto riguarda il dato sui territori, Sassari è ferma a 876, così come la Città metropolitana di Cagliari a 252. Nel Sud Sardegna i casi totali sono 99, con il contagio di oggi arrivano a 80 a Nuoro e chiude Oristano con 60 casi.