Per il sesto giorno consecutivo in Sardegna non si registrano vittime per il coronavirus. Sale invece a 1.330 il numero complessivo dei contagi con sei nuovi casi registrati ancora nel Sassarese. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 100, di cui 10 in terapia intensiva, mentre 453 sono le persone in isolamento domiciliare. Resta fermo a 119 il conteggio delle vittime dall’inizio dell’emergenza nell’Isola. per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei contagi, il Sassarese sale a 860 casi mentre restano invariati i numeri nella Città Metropolitana di Cagliari (243), nel Sud Sardegna (94), nel Nuorese (78) e nell’Oristanese (55).