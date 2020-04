Pasquetta blindata in tutta la Sardegna con controlli lungo le principali strade di collegamento dell’Isola, ma anche nelle case al mare o in quelle di campagna dove comunemente in questa giornata le famiglie e gli amici si riuniscono per passare alcune ore insieme. Come già successo ieri, in campo ci sono gli agenti della polizia municipale di Cagliari, come le polizie locali di tutti gli altri Comuni dell’Isola, i carabinieri, la polizia di Stato e la Polstrada, la Guardia di finanza, il Corpo forestale e le compagnie barracellari.

Ieri, secondo i primi dati sull’attività svolta, sono state migliaia le persone identificate, gli automobilisti controllati e le autocertificazioni acquisite per verificare le ‘giustificazioni’ fornite dai cittadini che erano usciti di casa. Centinaia i multati sorpresi mentre cercavano di raggiungere le case al mare, oppure a passeggiare lungo i litorali, incuranti della normativa entrata in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Solo a Cagliari e nella provincia sono state oltre un migliaio le persone identificate. Ieri al lavoro c’erano 26 pattuglie della polizia municipale di Cagliari e 52 unità operative, più due pattuglie notturne. Complessivamente hanno lavorato 13 pattuglie di giorno e 11 la notte con il supporto della centrale operativa di Cagliari. Circa 170 le persone controllate dalla Locale. Una decina le persone multate sala Locale. Altrettanti i cittadini identificati da carabinieri e dalla polizia di Stato, in campo sia in città che in provincia con gli agenti della Questura e dei Commissariati di Quartu, Iglesias e Carbonia e lungo le arterie di collegamento con la polizia stradale, ma anche dalla Forestale e dalla Guardia di finanza. I dati sembrano confermare, in linea di massima, il rispetto delle norme salvo qualche rara eccezione. Oggi i controlli proseguiranno per tutta la giornata. Oggi la polizia municipale di Cagliari ha messo in campo 26 pattuglie e 52 unità operative.

[Nella foto i controlli di oggi della polizia municipale di Cagliari]