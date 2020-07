C’è un nuovo caso di coronavirus in Sardegna. L’ultimo aggiornamento emanato dall’Unità di crisi regionale riporta un contagio in provincia di Sassari, zona maggiormente colpita durante l’emergenza. In totale, dunque, sono 1.379 i casi di positività dall’inizio della pandemia. Rimane invariato il numero delle persone ricoverate in ospedale che sono in totale sette, nessuna delle quali, però, si trova in terapia intensiva mentre aumenta quello dei pazienti in isolamento domiciliare che da quattro passano a cinque. Sono 98.250 i tamponi effettuati in Sardegna dove il dato progressivo dei casi positivi parla di 1.230 pazienti guariti ai quali si aggiungono tre guariti clinicamente. Resta per fortuna invariato il numero delle vittime fermo a 134.

Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, con questo nuovo caso, la provincia di Sassari passa a 879 contagi, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari con 259. Fermi a 102 il Sud Sardegna, a 78 la provincia di Nuoro e infine quella di Oristano che ha fatto registrare un totale di 61 positivi.