Sono 174 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna: questo il dato riportato nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale in cui sono riportate anche sette nuovi decessi avvenuti tra ieri e oggi che portano il totale delle vittime a 199.

Le vittime sono tre uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel Sud Sardegna, due uomini di 86 anni della Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 58 della provincia di Oristano. Aumenta sia il numero di persone ricoverate in ospedale, più tre rispetto al penultimo aggiornamento per un totale di 306 pazienti, sia quello dei ricoveri in terapia intensiva che da trentacinque passano a trentasei e sono 4.719 le persone in isolamento domiciliare. Cresce il numero dei guariti che sono quaranta in più ai quali si aggiungono altri 21 guariti clinicamente.

Sul territorio altri ottanta sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 1.279 (+33) nel Sud Sardegna, 666 (+11) a Oristano, 1.133 a Nuoro, 3.543 (+50) a Sassari.