Tornano a zero i contagi in Sardegna, dopo i tre di ieri 6 giugno. Il totale degli infetti, dall’inizio della pandemia, resta dunque invariato a quota 1.362, secondo i dati comunicati dall’Unità di crisi regionale. Il numero dei test sale a 63.172, controi 62.145 di ieri (+1.027).

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 11, di cui 1 in terapia intensiva, mentre 48 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.130 pazienti guariti (+2 rispetto al dato precedente), più altri 42 guariti clinicamente. Nel bollettino odierno non si registrano nuove vittime, 131 in tutto. Sul territorio, i 1.362 casi positivi complessivamente accertati sono così divisi: 252 nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 60 a Oristano, 79 a Nuoro, 872 a Sassari.