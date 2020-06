Restano 1.362 i contagi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Dopo alcuni giorni senza nuovi casi, tra venerdì e sabato erano emersi 5 nuovi esiti positivi al tampone, mentre domenica 7 non c’erano stati nuovi casi su 1.027 tamponi effettuati: per un totale di 63.172. Neanche oggi si registrano casi, ma la differenza col numero di test effettuati fino a ieri è nettamente inferiore: ora il totale è di 63.510, cioè solo 338 in più rispetto a ieri. Sono dieci i pazienti ricoverati in ospedale, uno dei quali si trova in Terapia intensiva, mentre 46 sono le persone in isolamento domiciliare.

Nel bilancio complessivo dei casi registrati ci sono 1.135 pazienti guariti (+5 rispetto al dato precedente), più altri 40 guariti clinicamente. Resta, per fortuna, invariato il bilancio complessivo delle vittime: 131 in tutto. Per quanto riguarda la distribuzione nelle cinque aree in cui viene suddivisa la Sardegna, il bilancio aggiornato all’8 giugno vede il Sassarese con 872 casi positivi, la Città metropolitana di Cagliari con 252, il Sud Sardegna con 99, il Nuorese con 79 e l’Oristanese con 60.