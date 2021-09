Segnali positivi per quanto riguarda il coronavirus in Sardegna che, anche la settimana prossima, resterà in zona bianca grazie alla classificazione a rischio basso. Dati contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia all’esame della cabina di regia. Sono quattro, invece, le regioni a rischio moderato e si tratta di Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento. In calo anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, 57,8 nell’ultima settimana, un dato quasi dimezzato rispetto alla settimana precedente, mentre per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, scende al 10 per cento la percentuale di posti occupati in terapia intensiva e resta stabile al 12 per cento il dato sui ricoveri in aerea medica. Tutti parametri che consentiranno alla Sardegna di confermare la zona bianca.