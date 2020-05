Fase 2 con le armi spuntate: la Sardegna è quintultima nella classifica nazionale dei tamponi effettuati. I controlli sono stati 52 al giorno ogni 100mila abitanti: numeri lontanissimi da altre realtà come come Valle D’Aosta (168), provincia Trento (156) e Friuli (102), autonomi alla pari della Sardegna. Isola distanziata anche dalla media nazionale di 61 tamponi. Sono gli ultimi numeri che arrivano dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe e si riferiscono al periodo compreso tra 23 aprile e 20 maggio.

La Sardegna sta dando comunque segnali di ripresa se si confronta il report dal 23 aprile al 6 maggio con l’ultimo dal 7 al 20 maggio: nelle ultime due settimane si registra infatti un aumento, sei tamponi in più rispetto ai quattordici giorni precedenti. Nella classifica della crescita dei controlli nelle ultime due settimane la Sardegna è al nono posto in Italia. Il quadro generale però, per la Fondazione, non è soddisfacente. Dalle analisi relative alle ultime 4 settimane emergono tre dati incontrovertibili della situazione nazionale: “Il numero medio giornaliero di tamponi diagnostici per 100mila abitanti è esiguo rispetto alla massiccia attività di testing e tracing necessaria nella fase 2. In secondo luogo, la propensione ad eseguire tamponi presenta enormi e non giustificate variabilità regionali che influenzano anche il valore di Rt incluso negli indicatori del ministero della Salute. Infine – concludono gli autori del report – nelle ultime due settimane solo la Provincia Autonoma di Trento e la Valle D’Aosta hanno potenziato in maniera rilevante l’attività di testing”.