Si aggirava a bordo di un minivan per le strade di Chia, nel Comune di Domus De Maria, senza avere alcuna ragione per farlo. Un turista francese di 60 anni è stato denunciato dal Corpo forestale per aver violato le prescrizioni entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus e per non aver rispettato l’ordinanza della Regione Sardegna sull’obbligo di quarantena.

Il turista è infatti arrivato in Sardegna da Tolone il 9 marzo scorso a bordo di un minivan ed è domiciliato a bordo di una barca a vela ormeggiata a Teulada. Avrebbe dovuto rispettare la quarantena rimanendo a bordo, ma gli agenti del Corpo forestale lo hanno bloccato sul mezzo. Sono in corso ulteriori accertamenti.