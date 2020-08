“La situazione è sotto controllo, la macchina è in moto, abbiamo già inviato sul campo Marcello Acciaro in rappresentanza dell’unità di crisi e domani arriveranno nuovi tamponi e nuovi rinforzi”. Lo dichiara all’Ansa l’assessore della sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a proposito dell’allarme lanciato dalla Asl 1 di Roma per alcuni casi di positività al Covid-19 che si potrebbero essere verificati in un noto locale di Porto Rotondo, durante una festa con dj dello scorso 9 agosto. “Abbiamo tempestivamente attivato tutte le procedure necessarie per tracciare i contatti – afferma ancora l’assessore – e intanto sulle discoteche e locali simili siamo pronti ad allinearci alle decisioni inderogabili che il governo sta assumendo”.