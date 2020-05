È stato registrato un nuovo caso di positività al coronavirus nella Città metropolitana di Cagliari: questo è l’ultimo dato contenuto nel report dell’Unità di crisi regionale. I casi positivi in Sardegna sono complessivamente 1.354, dall’inizio dell’emergenza, mentre il numero delle vittime non è aumentato nelle ultime ventiquattro ore e il dato rimane fermo a 126 decessi. Per quanto riguarda i test ne sono stati eseguiti 44.413, i pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto ottanta, di cui nove in terapia intensiva, mentre 261 sono le persone in isolamento domiciliare.

Aumenta il numero dei pazienti guariti che sono in totale 804, ossia quaranta in più rispetto al dato precedente, a questi si aggiungono altri 83 che sono stati guariti clinicamente. La suddivisione per territorio vede sempre Sassari sul gradino più alto per numero dei contagi che sono 871, seguito dalla Città metropolitana di Cagliari che con il nuovo positivo arriva a 249. Nessuna novità per le altre province che mantengono inalterati i dati con il Sud Sardegna 97 casi, Nuoro 79 e Oristano a 58.