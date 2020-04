Controlli stringenti in arrivo in Sardegna per evitare l’aumento ingiustificato dei prezzi dei beni alimentari e di prima necessità. “Sto valutando di emanare un’ordinanza che integri l’attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per fare una verifica a tappeto su tutto il territorio dell’Isola e appurare in modo puntuale che nessuno si approfitti di questo momento per incrementare i prezzi dei generi alimentari”, lo ha annunciato ieri sera il presidente Christian Solinas durante la consueta videoconferenza con i giornalisti.

In questi giorni, sono diverse le segnalazioni di prezzi lievitati sugli scaffali, durante l’emergenza e l’isolamento. “Le filiere alimentari rimaste aperte – ha sottolineato il presidente – non hanno certo diminuito il fatturato. Anzi, hanno aumentato le vendite. Allo stesso tempo le forniture sono state continue e quindi non ci può essere alcuna giustificazione”.

“Lo faremo – ha spiegato – in stretto raccordo con le forze dell’ordine a ciò deputate e senza distogliere il personale del Corpo forestale dalle attività di verifica del rispetto delle ordinanze in essere”. Il governatore ha sottolineato che “ci sono state varie segnalazioni sui rincari, fino al doppio, di questi beni: le filiere dell’alimentare sono rimaste aperte e credo abbiano registrato un aumento delle vendite, quindi questi episodi sono del tutto ingiustificati”.