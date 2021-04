Il coordinamento del Presidenti di Consiglio di Circolo e di Istituto della Sardegna, esprime “grande soddisfazione” per la lettera del Commissario Francesco Paolo Figliuolo, sulle “misure di testing, contact tracing e di supporto a premessa della riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2021/2022”.

Secondo il coordinamento “l’aver precisato che ‘i casi osservati in ambito scolastico sembrano riflettere la trasmissione nella comunità e non viceversa’ e che ‘le scuole, in Italia, non rientrano nei primi contesti di diffusione virale’, “non fa che accrescere la convinzione che troppo spesso la Scuola sia stata considerata, a torto, la fonte principale nell’esplosione dei focolai epidemiologici”. In pratica viene ribadito che “la scuola è colpita da un contagio di ricaduta, quindi inconsapevolmente penalizzata, e in genere l’incidenza scolastica è decisamente inferiore a quella generale”.

“Una nazione che guarda al futuro – conclude il coordinamento – non può più permettersi di far andare al passo le studentesse e gli studenti, ma deve porre in essere ogni progetto, iniziativa e decisione per permettere loro di poter continuare a galoppare”.